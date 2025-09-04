Француженки пропустят ЧМ по боксу из-за законов страны о гендерных тестах

В связи с этим World Boxing рекомендовала французской федерации обратиться в аккредитованную лабораторию в Лидсе для прохождения гендерных тестов, предоставив гарантии в получении результатов до завершения сроков регистрации спортсменов на чемпионат мира. Однако лаборатория, которая аккредитована World Boxing, не смогла предоставить результаты в нужный момент, поэтому французские спортсменки не были зарегистрированы для участия в турнире. Как утверждает Французская федерация бокса, в аналогичной ситуации оказались спортсменки из других стран, в которых также запрещены гендерные тесты.