Француженки пропустят ЧМ по боксу из-за законов страны о гендерных тестах

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Французские спортсменки не смогут принять участие в предстоящем чемпионате мира по боксу из-за невозможности пройти гендерные тесты в своей стране в связи с запретом на их осуществление на законодательном уровне. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Франции.
Турнир пройдет под эгидой World Boxing, которая в мае ввела гендерные тесты для участия в женских соревнованиях. Однако подобные исследования во Франции разрешены «только в медицинских целях, в научных исследованиях или строго регламентированным образом в борьбе с допингом». Поэтому данный случай не подпадает ни под одну из перечисленных категорий.
В связи с этим World Boxing рекомендовала французской федерации обратиться в аккредитованную лабораторию в Лидсе для прохождения гендерных тестов, предоставив гарантии в получении результатов до завершения сроков регистрации спортсменов на чемпионат мира. Однако лаборатория, которая аккредитована World Boxing, не смогла предоставить результаты в нужный момент, поэтому французские спортсменки не были зарегистрированы для участия в турнире. Как утверждает Французская федерация бокса, в аналогичной ситуации оказались спортсменки из других стран, в которых также запрещены гендерные тесты.
Чемпионат мира в Ливерпуле, который пройдет с 4 по 14 сентября, станет первым подобным турниром под эгидой World Boxing, которая в феврале была признана международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. В марте сессия Международного олимпийского комитета (МОК) утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. Сессия МОК исключила Международную ассоциацию бокса (IBA) из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Ее возглавляет россиянин Умар Кремлев.
Гендерные тесты в боксе
Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже представительница Алжира Иман Хелиф оказалась в центре скандала: она была допущена до соревнований, несмотря на то что Международная ассоциация бокса сообщала о проваленном спортсменкой гендерном тесте. Международный олимпийский комитет не признавал результаты этого исследования, настаивая на том, что Хелиф является женщиной от рождения.
Представительница Алжира стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 66 кг. После завершения Олимпиады в Париже французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.
Позднее Хелиф подала в суд на Международную ассоциацию бокса. Руководство IBA также оспорило в суде действия МОК, разрешившего допустить до участия в олимпийском турнире в Париже Хелиф и Линь Юйтин, которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Юйтин также завоевала золотую медаль олимпийского турнира в Париже, выступая в весовой категории до 57 кг.
1 сентября Хелиф подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения World Boxing отстранить ее от турниров под эгидой организации до прохождения теста на гендер. При этом CAS отклонил просьбу спортсменки на отмену данного решения до завершения слушаний в суде, что позволило бы ей принять участие в чемпионате мира в Ливерпуле.