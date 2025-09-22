Двукратный олимпийский чемпион проведёт бой в России

Джалолов в последний раз выходил на ринг в апреле, когда единогласным решением судей победил Игоря Шевадзуцкого. Джалолов впервые в своей профессиональной карьере будет боксировать в России. Боксёр ранее выступал в США, Узбекистане, Казахстане, Мексике, ОАЭ. Последний бой Кудухова прошёл в августе в Екатеринбурге, когда он единогласным решением судей уступил Вартану Арутюняну.
В главном поединке турнира «IBA.PRO 10» встретятся российские тяжеловесы Сергей Кузьмин (19−2, КО 14) и Мурад Халидов (10−0, КО 5). В со-главном событии шоу пояс чемпиона России в первом полусреднем весе в 10-раундовом бою разыграют Георгий Челохсаев (24−2−1, КО 16) и Ваге Саруханян (21−4−2, КО 4).
Полный кард турнира «IBA.PRO 10» в Санкт-Петербурге:
— До 61,2 кг, 6 раундов: Тамерлан Оздоев (2−0, КО 1, Россия) — Джума Кийо (7−1, КО 3, Танзания);
— До 69,9 кг, 6 раундов: Игорь Свиридченков (Россия) — Раттавут Тонгарам (10−4, КО 8, Таиланд);
— До 55,3 кг, 6 раундов: Карина Тазабекова (5−0, КО 1, Россия) — Лина Касвека (9−2, КО 4, Замбия);
— До 76,2 кг, 6 раундов: Чеэрав Ашалаев (2−0 в IBA.PRO, Россия) — Саджад Мехраби (6−5−2, КО 4, Иран);
— До 76,2 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Никита Кузьмин (7−0, КО 3, Россия) — Некруз Салимов (1−0, КО 1, Таджикистан);
— До 66,7 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Александр Зырянов (2−0, КО 1, Россия) — Хикматилло Улмасов (4−0, КО 4, Узбекистан);
— До 69,9 кг, 4 раунда: Андрей «Ушу Мастер» Ефимов — Камариддин «Камил Карате» Хасанов;
— До 63,5 кг, 10 раундов: Харитон Агрба (15−1, КО 9, Россия) — Чарльз Шинима (19−2, КО 13, Намибия);
— Свыше 90,7 кг, 8 раундов: Баходир Джалолов (15−0, КО 14, Узбекистан) — Виталий Кудухов (7−3, КО 3, Россия).
— До 63,5 кг, 10 раундов, бой за титул чемпиона России: разыграют Георгий Челохсаев (24−2−1, КО 16) — Ваге Саруханян (21−4−2, КО 4);
— Свыше 90,7 кг, 8 раундов: Сергей Кузьмин (19−2, КО 14, Россия) и Мурад Халидов (10−0, КО 5, Россия).
Турнир «IBA.PRO 10» будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлёва, Федерации бокса России и Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга.