Двукратный олимпийский чемпион проведёт бой в России

Джалолов в последний раз выходил на ринг в апреле, когда единогласным решением судей победил Игоря Шевадзуцкого. Джалолов впервые в своей профессиональной карьере будет боксировать в России. Боксёр ранее выступал в США, Узбекистане, Казахстане, Мексике, ОАЭ. Последний бой Кудухова прошёл в августе в Екатеринбурге, когда он единогласным решением судей уступил Вартану Арутюняну.