Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двукратный олимпийский чемпион проведёт бой в России

Российский боксёр Виталий Кудухов (7−3, КО 3) 6 октября в Санкт-Петербурге встретится с двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Азии Баходиром Джалоловым (15−0, КО 14). Этот 8-раундовый поединок в тяжёлом весе пройдёт в рамках турнира «БЕТСИТИ IBA.PRO 10».

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Джалолов в последний раз выходил на ринг в апреле, когда единогласным решением судей победил Игоря Шевадзуцкого. Джалолов впервые в своей профессиональной карьере будет боксировать в России. Боксёр ранее выступал в США, Узбекистане, Казахстане, Мексике, ОАЭ. Последний бой Кудухова прошёл в августе в Екатеринбурге, когда он единогласным решением судей уступил Вартану Арутюняну.

В главном поединке турнира «IBA.PRO 10» встретятся российские тяжеловесы Сергей Кузьмин (19−2, КО 14) и Мурад Халидов (10−0, КО 5). В со-главном событии шоу пояс чемпиона России в первом полусреднем весе в 10-раундовом бою разыграют Георгий Челохсаев (24−2−1, КО 16) и Ваге Саруханян (21−4−2, КО 4).

Полный кард турнира «IBA.PRO 10» в Санкт-Петербурге:

— До 61,2 кг, 6 раундов: Тамерлан Оздоев (2−0, КО 1, Россия) — Джума Кийо (7−1, КО 3, Танзания);

— До 69,9 кг, 6 раундов: Игорь Свиридченков (Россия) — Раттавут Тонгарам (10−4, КО 8, Таиланд);

— До 55,3 кг, 6 раундов: Карина Тазабекова (5−0, КО 1, Россия) — Лина Касвека (9−2, КО 4, Замбия);

— До 76,2 кг, 6 раундов: Чеэрав Ашалаев (2−0 в IBA.PRO, Россия) — Саджад Мехраби (6−5−2, КО 4, Иран);

— До 76,2 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Никита Кузьмин (7−0, КО 3, Россия) — Некруз Салимов (1−0, КО 1, Таджикистан);

— До 66,7 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Александр Зырянов (2−0, КО 1, Россия) — Хикматилло Улмасов (4−0, КО 4, Узбекистан);

— До 69,9 кг, 4 раунда: Андрей «Ушу Мастер» Ефимов — Камариддин «Камил Карате» Хасанов;

— До 63,5 кг, 10 раундов: Харитон Агрба (15−1, КО 9, Россия) — Чарльз Шинима (19−2, КО 13, Намибия);

— Свыше 90,7 кг, 8 раундов: Баходир Джалолов (15−0, КО 14, Узбекистан) — Виталий Кудухов (7−3, КО 3, Россия).

— До 63,5 кг, 10 раундов, бой за титул чемпиона России: разыграют Георгий Челохсаев (24−2−1, КО 16) — Ваге Саруханян (21−4−2, КО 4);

— Свыше 90,7 кг, 8 раундов: Сергей Кузьмин (19−2, КО 14, Россия) и Мурад Халидов (10−0, КО 5, Россия).

Турнир «IBA.PRO 10» будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлёва, Федерации бокса России и Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга.