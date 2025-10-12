Арсланбек Махмудов победил Дэвида Аллена. Рефери снял с него два балла за клинчи

Махмудов победил единогласным решением судей: 115−111, 116−110, 117−109. Рефери снял с него два балла в 7-м и 12-м раундах за постоянные клинчи.
Рекорд Махмудова в профи — 20−1.
10 лучших боксеров-тяжеловесов России прямо сейчас.
В Шеффилде завершился вечер бокса, который возглавил бой в тяжелом весе между Арсланбеком Махмудовым и Дэвидом Алленом.
