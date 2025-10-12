Чарльз Оливейра задушил Матеуша Гамрота на UFC Rio. Это первое поражение поляка сабмишеном в карьере

Видео сабмишена — здесь.
Гамрот проиграл четвертый раз за карьеру и впервые — сабмишеном, все остальные поражения — решением судей.
Оливейра закрыл поражение от Илии Топурии в титульном поединке, который прошел в июне-2025.
