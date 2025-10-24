Месси же, как мне кажется, всегда выглядит так, будто он на взводе. Он всегда выглядит так, будто тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-нибудь не то или не проявишь уважение", — отметил бывший тренер экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера в интервью Jackpot City Casino.
Экс-тренер Уайлдера Скотт о боксерских задатках Месси и Роналду: «Лионель жестче. Он будто всегда на взводе, выглядит так, словно тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-то не то»
"Характер Месси кажется чуть более жестким для бокса, судя по манере поведения. У второго парня, как мне кажется, есть бойцовский дух, но он становится мягким, когда не играет.