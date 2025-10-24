Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-тренер Уайлдера Скотт о боксерских задатках Месси и Роналду: «Лионель жестче. Он будто всегда на взводе, выглядит так, словно тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-то не то»

"Характер Месси кажется чуть более жестким для бокса, судя по манере поведения. У второго парня, как мне кажется, есть бойцовский дух, но он становится мягким, когда не играет.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Месси же, как мне кажется, всегда выглядит так, будто он на взводе. Он всегда выглядит так, будто тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-нибудь не то или не проявишь уважение", — отметил бывший тренер экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера в интервью Jackpot City Casino.