«Он налетел на немца, как зверь» Как советский боксер стал узником Бухенвальда, выиграл там 80 боев и помог устроить восстание

В Бухенвальде содержались не только военнопленные. В числе заключенных также были немцы, осужденные за уголовные преступления. Их кормили гораздо лучше, содержали в более комфортных условиях и часто использовали для выполнения всевозможных грязных поручений. По заданию администрации они могли избить или убить любого провинившегося. К 1942 году в Бухенвальде сильно выросло количество советских военнопленных, у которых постоянно возникали конфликты с местными уголовниками. Кто-то предложил перенести разборки на ринг, и нацистам эта идея понравилась. Им очень хотелось посмотреть на то, как сытые соотечественники избивают полуживых узников из других стран, включая СССР.