Нганну — о возможной замене Дэвиса в бою с Полом: «Я подумал: “Что? Какой Джейк?” Не проявляй ко мне такого неуважения»

"Как они могут перейти от Джервонты Дэвиса к Фрэнсису Нганну? Это не имеет смысла.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Он такой: «Мы рассматриваем тебя для поединка с Джейком». Я думаю: «Что? Какой Джейк?».

Бро, полегче. Не проявляй ко мне такого неуважения", — сказал боец MMA Фрэнсис Нганну.

Ранее появилась информация, что Нганну может стать соперником Пола, если поединок Джейка и Дэвиса, запланированный на 15 ноября, не состоится.

Пол активно ищет замену Дэвису. Возможна организация поединка с Райаном Гарсией.

Джервонта избил девушку и срывает бой с Полом. Что творится?

