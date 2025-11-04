Нганну — о возможной замене Дэвиса в бою с Полом: «Я подумал: “Что? Какой Джейк?” Не проявляй ко мне такого неуважения»

Он такой: «Мы рассматриваем тебя для поединка с Джейком». Я думаю: «Что? Какой Джейк?».
Бро, полегче. Не проявляй ко мне такого неуважения", — сказал боец MMA Фрэнсис Нганну.
Ранее появилась информация, что Нганну может стать соперником Пола, если поединок Джейка и Дэвиса, запланированный на 15 ноября, не состоится.
Пол активно ищет замену Дэвису. Возможна организация поединка с Райаном Гарсией.
Джервонта избил девушку и срывает бой с Полом. Что творится?
