Нганну — о возможной замене Дэвиса в бою с Полом: «Я подумал: “Что? Какой Джейк?” Не проявляй ко мне такого неуважения»

Узнать больше по теме

MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир

Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.