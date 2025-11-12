Шугар Рэй. Бил Ламотту, пил кровь, дружил с Майлзом Дэвисом и Синатрой — и остается лучшим боксером в истории

Почему-то Робинсон не вдохновил режиссеров и сценаристов на крутое кино. Хотя, казалось бы, вот вам история мальчишки, который начал боксировать втайне от мамы, в 11 лет носил сумку за будущим чемпионом Джо Луисом, когда тому было 17, а свое имя на ринге получил благодаря случайности. Вот он женится в 16 лет, попадает в уличную банду — разводится. Он попадает в армию, где боксирует в показательных боях и затем отказывается участвовать в турнирах, когда выясняет, что афроамериканцам запрещено на них смотреть. Вот его шесть чемпионских титулов, его розовый «Кадиллак», припаркованный у его же ночного клуба в Гарлеме, куда захаживают Фрэнк Синатра и Элизабет Тэйлор. Рэй на подписание контракта пришел со стаканом бычьей крови. У Али был Дрю Бундини Браун, а у Шугар Рэя — целая толпа людей, где были и Майлз Дэвис, и личный парикмахер, и партнер для игры в гольф, и карлик, и инструктор по танцам, и, конечно, специальный человек, отвечавший за молодых девушек. Шугар Рэй нечаянно убивает человека в бою, а затем покупает дом его матери. Вот он сам чуть не умирает на ринге, боксируя при температуре около 40 градусов по Цельсию, когда в процессе поединка даже меняют рефери, потому что тот не выдерживает это адское пекло. В кино любят рассказывать о боксе и мафии — ну так как раз во времена Шугар Рэя весь бокс был под криминальными структурами.