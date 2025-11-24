Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус Федоринчик завоевал золото чемпионата Европы по муай-тай в Греции

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 20 наград чемпионата Европы по тайскому боксу, который прошел в столице Греции Афинах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Depositphotos

Нашу команду в элитной возрастной группе представили трое спортсменов, каждый из них дошел до финала в своей категории. Сильнейшим на континенте в весе до 71 кг стал Евгений Федоринчик — на старте турнира белорус победил грека Томаса Ятаганаса, в полуфинале был сильнее украинца Глеба Чабана, а в решающем поединке нанес поражение Владимиру Тулаеву из России.

Серебряными призерами взрослого континентального форума стали наши Даниил Дедовец (до 67 кг) и Дарья Белькова (до 63,5 кг). В юношеском и юниорском зачетах (U11-U17) белорусские бойцы выиграли 13 наград, а на молодежном первенстве (U23) взяли четыре медали. В общей сложности из Афин наши спортсмены увезут 20 наград — 10 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.