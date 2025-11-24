Белорус Федоринчик завоевал золото чемпионата Европы по муай-тай в Греции

Нашу команду в элитной возрастной группе представили трое спортсменов, каждый из них дошел до финала в своей категории. Сильнейшим на континенте в весе до 71 кг стал Евгений Федоринчик — на старте турнира белорус победил грека Томаса Ятаганаса, в полуфинале был сильнее украинца Глеба Чабана, а в решающем поединке нанес поражение Владимиру Тулаеву из России.
Серебряными призерами взрослого континентального форума стали наши Даниил Дедовец (до 67 кг) и Дарья Белькова (до 63,5 кг). В юношеском и юниорском зачетах (U11-U17) белорусские бойцы выиграли 13 наград, а на молодежном первенстве (U23) взяли четыре медали. В общей сложности из Афин наши спортсмены увезут 20 наград — 10 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.