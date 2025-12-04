Между Ханом и Сулейманом

«Маурисио много наговорил о том, что я не заплатил ему $300 тыс. и еще какие-то $100 тыс. лицензионных сборов. А еще он говорит, что я даже не извинился, — заявил Кроуфорд.— Ты кто вообще такой? Никто! Исчезни! Я тебе ни черта не должен. Какие $300 тыс.? Чем, черт возьми, ты лучше, чем другие боксерские организации? Чем ты лучше WBO, IBF или WBA? Все приняли то, что я им дал, но ты думаешь, ты лучше всех, так ведь? У тебя, черт побери, есть просто зеленый пояс, который не значит ничего. Настоящий пояс — это пояс The Ring (по версии авторитетного издания Кроуфорд является лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.— “Ъ”), который бесплатный, ублюдок.