Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму национализировали имущество боксера Усика

В Крыму национализировали имущество боксера Усика, финансировавшего ВСУ.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Имущество украинского боксера Александра Усика, организовывавшего сборы средств на нужды ВСУ, национализировали в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Константинов сообщил, что в Крыму национализировали имущество 84 украинских физических и юридических лиц, враждебно настроенных к России, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих на полуострове деньги, которые идут на «поддержку украинских нацистов».

«Среди них — спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Усик родился в Симферополе и начинал боксерскую карьеру в Крыму.