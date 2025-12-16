В Крыму национализировали имущество боксера Усика

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Имущество украинского боксера Александра Усика, организовывавшего сборы средств на нужды ВСУ, национализировали в Крыму, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов сообщил, что в Крыму национализировали имущество 84 украинских физических и юридических лиц, враждебно настроенных к России, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих на полуострове деньги, которые идут на «поддержку украинских нацистов».
«Среди них — спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
Усик родился в Симферополе и начинал боксерскую карьеру в Крыму.