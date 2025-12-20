Джошуа — о победе над Полом: «Это было не лучшее выступление. Но правый кулак все-таки нашел свою цель»

"Это было не лучшее выступление. Правда, не лучшее. Но конечная цель была простой — добраться до Джейка Пола, уронить его и причинить ему урон. Именно этого хотел мой менеджер, именно это было у меня в голове. Это заняло чуть больше времени, чем я ожидал, но в итоге правый кулак все-таки нашел свою цель.
Джейк сегодня выступил очень достойно, и я хочу отдать ему должное. Ему было непросто в ринге, но он продолжал искать вставать, продолжал бороться. На такое способны только настоящие мужчины", — сказал Джошуа.
Поединок между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
Джошуа вырубил Джейка Пола — после четырех нокдаунов!