Джошуа — о победе над Полом: «Это было не лучшее выступление. Но правый кулак все-таки нашел свою цель»

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа прокомментировал победу над блогером Джейком Полом.

Источник: Спортс"

"Это было не лучшее выступление. Правда, не лучшее. Но конечная цель была простой — добраться до Джейка Пола, уронить его и причинить ему урон. Именно этого хотел мой менеджер, именно это было у меня в голове. Это заняло чуть больше времени, чем я ожидал, но в итоге правый кулак все-таки нашел свою цель.

Джейк сегодня выступил очень достойно, и я хочу отдать ему должное. Ему было непросто в ринге, но он продолжал искать вставать, продолжал бороться. На такое способны только настоящие мужчины", — сказал Джошуа.

Поединок между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

Джошуа вырубил Джейка Пола — после четырех нокдаунов!