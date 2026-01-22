Тайсон Фьюри выбрал российский приоритет

Впрочем, британские ресурсы это нисколько не удивило. Махмудов, которому 36 лет, — опытный боец схожих с Фьюри габаритов (его рост — под два метра), которому доводилось побеждать близких к элите супертяжелого веса противников — Сэмюэля Питера, Мариуша Ваха, Карлоса Такама. Оба его поражения — от немца Агита Кабайела и итальянца Гвидо Вьянелло — достаточно свежие: они датируются 2023 и 2024 годами. Но осечки не слишком повлияли на оценку перспектив россиянина, который в рейтинге лучших боксеров категории BoxRec находится на скромной 26-й позиции, но на которого различные медиаресурсы, такие как BBC, в октябре прошлого года, после того как Махмудов уверенно выиграл у британца Дэвида Аллена, указывали как на претендента на участие в поединке с кем-то из куда более известных соотечественников Аллена.