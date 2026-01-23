Ричмонд
Константин Цзю: «Овечкин — лучший российский спортсмен за последние 25 лет. Хабиб немного до него не дотягивает»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, какого российского спортсмена считает лучшим за последние 25 лет.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Лучший спортсмен за последние 25 лет? Для меня в этом вопросе номер один — Александр Овечкин. Он ведь звезда не только российского, но и всего мирового спорта. Саша добился того, что не смог сделать ни один хоккеист из нашей страны.

У нас были великие чемпионы, как Фетисов или Федоров, но рекорд Гретцки побил именно Овечкин. Не в этом, так в следующем году, он побьет и рекорд по общему числу голов. Совсем немного не дотягивает до Саши Хабиб Нурмагомедов.

У него была классная карьера, но есть такая вещь — всемирная известность. Думаю, Овечкина знает практически весь мир. О нем слышали все вне зависимости от пола, возраста и рода деятельности. К сожалению, с великими достижениями Хабиба знакомо более ограниченное количество людей", — сказал Цзю.

25 главных побед России в спорте за 25 лет.

«Ты живешь в Дагестане — зачем тебе сицилийские книги?» Хабиб и Махачев поспорили из-за литературы.

