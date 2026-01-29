Чемпиона мира по боксу Дэвиса арестовали по делу о насилии, пишут СМИ

В октябре СМИ сообщали о том, что инцидент произошел 27 октября в стрип-клубе, где девушка работает официанткой. Как указала девушка в иске, Дэвис, с которым она тайно встречалась около пяти месяцев, ворвался в ее рабочее помещение, применил к ней физическую силу, а затем насильно вывел ее через служебные помещения на парковку, где продолжил избиение. Адвокаты потерпевшей потребовали взыскать с Дэвиса значительную сумму в качестве компенсации морального и физического ущерба. 13 января стало известно, что полиция Майами получила ордер на арест боксера.