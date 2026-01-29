Ричмонд
Чемпиона мира по боксу Дэвиса арестовали по делу о насилии, пишут СМИ

TMZ: боксера Дэвиса арестовали по делу о насилии после двух недель поисков.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легкой весовой категории Джервонта Дэвис взят под стражу после двух недель поисков в связи с предполагаемым случаем насилия в отношении бывшей девушки, сообщает TMZ.

Как рассказал представитель департамента полиции Майами-Гарденс, Дэвиса задержали в среду. К поискам была подключена служба маршалов США, обстоятельства задержания боксера не уточняются.

В октябре СМИ сообщали о том, что инцидент произошел 27 октября в стрип-клубе, где девушка работает официанткой. Как указала девушка в иске, Дэвис, с которым она тайно встречалась около пяти месяцев, ворвался в ее рабочее помещение, применил к ней физическую силу, а затем насильно вывел ее через служебные помещения на парковку, где продолжил избиение. Адвокаты потерпевшей потребовали взыскать с Дэвиса значительную сумму в качестве компенсации морального и физического ущерба. 13 января стало известно, что полиция Майами получила ордер на арест боксера.

В июле телевизионная станция WPLG Local 10 сообщила, что Дэвис арестован во Флориде за нанесение побоев матери его детей. Дэвис до этого дважды попадал под арест за домашнее насилие — в 2020 и 2022 годах.

Дэвису 31 год. Он одержал 30 побед (28 — нокаутом) на профессиональном ринге, один поединок завершился вничью.