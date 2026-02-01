Загитова посетила Всероссийский боксерский форум: «Была очень рада оказаться в этом кругу»

«Сегодня состоялся 6-й всероссийский боксерский форум. В этом году в форуме было более 500 делегатов: представители всех региональных федераций, титулованные боксеры, тренеры и спортивные функционеры, и я была очень рада оказаться в этом кругу», — написала Загитова, поделившись фотографиями с мероприятия.
