Загитова посетила Всероссийский боксерский форум: «Была очень рада оказаться в этом кругу»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала гостьей шестого Всероссийского боксерского форума.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sports.Ru

«Сегодня состоялся 6-й всероссийский боксерский форум. В этом году в форуме было более 500 делегатов: представители всех региональных федераций, титулованные боксеры, тренеры и спортивные функционеры, и я была очень рада оказаться в этом кругу», — написала Загитова, поделившись фотографиями с мероприятия.

