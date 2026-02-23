Американский боксер потерял сознание во время перерыва между раундами

Инцидент произошел на вечере бокса в американском Детройте и попал в трансляцию. Во время первого раунда боксеры столкнулись головами. Джордж довел раунд до конца, в перерыве сел в своем углу на стул, ожидая подсказок от тренеров, после чего потерял сознание и упал.
Позднее Джордж пришел в сознание, но не смог продолжить бой, ему было засчитано поражение техническим нокаутом. Как заявил его тренер Хайлон Уильямс, боксера госпитализировали, ему сделали МРТ, он находится в стабильном состоянии.
«Думаю, это повлияло на меня психологически. Я просто хотел убедиться, что с ним все в порядке. Я никогда раньше не видел ничего подобного в боксе. Я был очень обеспокоен, потому что мы все хотим выйти на ринг, сделать то, что хотим, и навязать борьбу. Будучи бойцом, ты хочешь покинуть ринг так же, как и вышел на него», — сказал Оберлтон.