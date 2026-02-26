Ричмонд
Непобежденный чемпион мира из Казахстана отстранен на полгода за мельдоний

Боксер из Казахстана Жанибек Алимханулы получил 6-месячную дисквалификацию от Казахстанской федерации профессионального бокса (КФПБ) за использование мельдония.

Источник: Соцсети

Дисквалификация будет отсчитываться со 2 декабря 2025 года, поэтому Алимханулы не сможет вернуться на ринг до июня. По линии WBO Алимханулы ранее был отстранен на год и остается дисквалифицирован как минимум до декабря 2026 года.

Алимханулы владеет поясами по версии WBO и IBF в среднем весе и мог рассчитывать на поединок против обладателя пояса WBC Карлоса Адамеса. В отсутствие Алимханулы WBO проведет поединок за временный пояс между Дензелом Бентли и Эндри Саведрой — победитель этого боя станет обязательный претендентом на бой с Алимханулы.