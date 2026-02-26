Непобежденный чемпион мира из Казахстана отстранен на полгода за мельдоний

Дисквалификация будет отсчитываться со 2 декабря 2025 года, поэтому Алимханулы не сможет вернуться на ринг до июня. По линии WBO Алимханулы ранее был отстранен на год и остается дисквалифицирован как минимум до декабря 2026 года.