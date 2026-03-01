Ричмонд
Моралес показал фото Махачева в камеру на UFC Mexico

Третий номер полусреднего дивизиона UFC Майкл Моралес показал фото россиянина Ислама Махачева во время трансляции UFC Mexico.

Моралес считается одним из фаворитов на бой за титульный бой с Махачевым.

Ранее промоушен анонсировал поединок Джека Делла Маддалены и Карлоса Пратеса.

UFC Mexico: Морено проиграл Каване, Вера — Мартинесу и другие бои.