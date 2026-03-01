Моралес показал фото Махачева в камеру на UFC Mexico

Моралес считается одним из фаворитов на бой за титульный бой с Махачевым.
Ранее промоушен анонсировал поединок Джека Делла Маддалены и Карлоса Пратеса.
UFC Mexico: Морено проиграл Каване, Вера — Мартинесу и другие бои.
Третий номер полусреднего дивизиона UFC Майкл Моралес показал фото россиянина Ислама Махачева во время трансляции UFC Mexico.
