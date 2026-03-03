Царукян — о следующем поединке: «Говорил с Хантером пару недель назад. Идеальный вариант для меня — бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре»

"Я говорил с Хантером Кэмпбеллом пару недель назад. У них есть несколько вариантов для меня.
Бой за пояс в легком весе или BMF? Любой титульник. Все равно. Идеальный вариант — бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре", — сказал Царукян.
Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут — подерусь, не скажут — отлично. Гейджи или Арман — все равно. Можно обоих в одну ночь».
Царукян устроил массовую драку в США — прямо во время борцовской схватки.
