Царукян — о следующем поединке: «Говорил с Хантером пару недель назад. Идеальный вариант для меня — бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре»

Арман Царукян обсуждал с UFC следующий поединок.

"Я говорил с Хантером Кэмпбеллом пару недель назад. У них есть несколько вариантов для меня.

Бой за пояс в легком весе или BMF? Любой титульник. Все равно. Идеальный вариант — бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре", — сказал Царукян.

Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут — подерусь, не скажут — отлично. Гейджи или Арман — все равно. Можно обоих в одну ночь».

Царукян устроил массовую драку в США — прямо во время борцовской схватки.

