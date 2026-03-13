Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит UFC 328

Турнир пройдет в ночь на 9 мая в Ньюарке. Титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом станет главным событием ивента.

Источник: Спортс"

В августе Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и впервые стал чемпионом UFC. Последний бой Стрикленда прошел в феврале, когда он нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Чимаев хочет драться в тяжах, поднявшись на две весовые. Это реально?

Узнать больше по теме
Биография Дрикуса Дю Плесси: карьера и личная жизнь бойца UFC
Мир ММА наполнен яркими бойцами. Но чаще всего у каждого из них есть свой определяющий стиль боя и коронные приемы. Пример действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси уникален в этом смысле. Спортсмен запомнился многим именно своей универсальностью и адаптивностью. Биография бойца — в нашем материале.
Читать дальше