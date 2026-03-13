Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит UFC 328

В августе Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и впервые стал чемпионом UFC. Последний бой Стрикленда прошел в феврале, когда он нокаутировал Энтони Эрнандеса.
Чимаев хочет драться в тяжах, поднявшись на две весовые. Это реально?
