Бой Проводников — Пакьяо не состоится в апреле

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Поединок между бывшим чемпионом мира по боксу Русланом Проводниковым и филиппинцем Мэнни Пакьяо не состоится в апреле. Об этом ТАСС рассказали в команде россиянина.
Ранее СМИ сообщали, что проведение выставочного боя планируется 18 апреля в Лас-Вегасе.
«В апреле этого боя точно не будет. Ничего еще не утверждено», — сказал собеседник агентства.
В июне 2025 года Проводников победил экс-чемпиона мира мексиканца Хосе Луиса Кастильо единогласным решением судей.
Проводникову 42 года, он возобновил карьеру в 2025 году. На его счету 25 побед (18 нокаутом) и 5 поражений. Пакьяо 47 лет. В его активе 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьих.