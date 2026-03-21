Чемпионке по боксу Линь Юйтин разрешили участвовать в соревнованиях

В мае 2025 года в World Boxing объявили, что организация введет обязательное гендерное тестирование для определения пригодности боксеров для участия в женских и мужских соревнованиях. Отмечалось, что введение обязательного тестирования станет частью новой политики, направленной на обеспечение безопасности всех участников и создание равных условий для мужчин и женщин. Тогда же в организации отметили, что Хелиф не будет допущена к участию в соревнованиях в женской категории до прохождения гендерного тестирования. В сентябре представительница Алжира подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение World Boxing.