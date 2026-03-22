Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи на UFC London

В ночь на 22 марта в Лондоне (Великобритания) состоялся турнир серии UFC Fight Night. В главном событии ивента прошел поединок в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым (20−0) и Лероном Мерфи (17−1−1).

Источник: Спортс"

Для Мерфи это поражение стало первым в карьере — он выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Евлоев продлил победную серию в UFC до 10 боев.

UFC London: Евлоев против Мерфи, Пейдж — Паттерсон и другие бои.

Евлоев — о Мерфи: «У него хороший рекорд. Но только потому, что он никогда не встречался с такими бойцами, как я».

Узнать больше по теме
Биография Мовсара Евлоева: карьера и личная жизнь бойца UFC
В смешанных единоборствах традиционно главными считаются бойцы из UFC. И в последнее время там намечается удивительная тенденция доминирования российских спортсменом. Прямо сейчас два россиянина владеют поясами организации — Анкалаев и Махачев. В ближайшем будущем к ним может присоединиться и Мовсар Евлоев, непобежденный боец, выступающий в полулегком весе. Поэтому уже сейчас нужно ознакомиться с его биографией.
