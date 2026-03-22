Стерлинг — о победе Евлоева: «Как Мовсар победил с учетом снятого балла? Объясните!»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался об итоге боя между полулегковесами Мовсаром Евлоевым и Лероном Мерфи.

«Проще всего выставить ничью! Как будто “русская принадлежность” означает, что вы выигрываете в каждом раунде? Бред. Правильно оценивайте бой: эффективность ударов, урон, продолжительность.

Как Мовсар победил с учетом снятого балла? Объясните! Когда я выиграю, то сделаю все возможное, чтобы доминировать, и стану законным претендентом на трон. И буду сражаться с любым, кто считает иначе. Король ночи идет!" — написал в соцсетях Стерлинг.

На турнире UFC в Лондоне Евлоев победил Мерфи решением большинства судей (48−46 — дважды, 47−47). В четвертом раунде с него сняли балл за удар в пах.

Хотел подраться на улице с Петром Яном и бегал 17 км за час. Лучший непобежденный россиянин в UFC.

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше