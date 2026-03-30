Боксер Бивол проведет титульный поединок против Эйферта 30 мая

ТАСС, 30 марта. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол проведет титульный бой против немца Михаэля Эйферта 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.
Поединок пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.
На счету 35-летнего Бивола 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. 28-летний Эйферт в 14 поединках одержал 13 побед и потерпел 1 поражение, он является обязательным претендентом на титул по версии IBF.