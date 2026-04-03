Бивол, переживший громкий развод, — о семье: «Не слушайте советов от таких, как я»

В 2023 году Дмитрий Бивол развелся с женой Екатериной после 16 лет брака. Впоследствии экс-супруга жестко критиковала боксера в социальных сетях.
— Какой совет ты дал бы молодому парню при выборе спутницы жизни, будущей мамы своих детей?
— Я бы, в первую очередь, посоветовал не слушать советов от таких, как я (смеется). Поэтому вопрос здесь может быть закрыт. У меня нет ответа — я сам сапожник без сапог, — рассказал Бивол в интервью Григорию Дрозду.
30 мая Дмитрий Бивол проведет титульный бой против немца Михаиля Айферта на вечере бокса в Екатеринбурге.