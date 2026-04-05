Тим Цзю разгромно победил Дениса Нуржу в Австралии

Цзю победил Нуржу единогласным решением судей с одинаковым счетом 100−88 на всех карточках и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO International в среднем весе. В четвертом раунде Цзю отправил Нуржу в нокдаун, а в восьмом с албанца сняли балл за удержание перчаток.