Тим Цзю разгромно победил Дениса Нуржу в Австралии

Утром 5 апреля в австралийском городе Вуллонгонг прошел боксерский турнир, который возглавил 10-раундовый бой между Тимофеем Цзю (27−3) и непобежденным албанцем Денисом Нуржей (20−1).

Цзю победил Нуржу единогласным решением судей с одинаковым счетом 100−88 на всех карточках и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO International в среднем весе. В четвертом раунде Цзю отправил Нуржу в нокдаун, а в восьмом с албанца сняли балл за удержание перчаток.

Для Цзю это вторая победа подряд. Ранее в декабре 2025-го он победил Энтони Веласкеса решением судей. Ожидается, что следующий бой Цзю проведет летом против экс-чемпиона мира в полусреднем весе Эррола Спенса.

Теренс Кроуфорд: «Я хотел подраться с Тимом Цзю, но его команда отказалась».