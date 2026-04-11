Российский боксер Махмудов раскрыл свой план на бой с Фьюри

Российский боксёр Арсланбек Махмудов рассказал о своём подходе к предстоящему поединку с бывшим абсолютным чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

Источник: Reuters

Выступая на пресс-конференции, Махмудов подчеркнул, что уважает соперника как «прекрасного боксёра», но не зацикливается на нокауте. По его словам, его главная задача — чётко следовать указаниям тренера и реализовать простой, но эффективный план: наносить как можно больше ударов и не позволять Фьюри наносить свои.

«Я рассчитываю не только на нокаут. У меня только один план: нанести побольше ударов и не дать ему ударить меня. Всё просто», — заявил Махмудов.

Бой между Арсланбеком Махмудовым и Тайсоном Фьюри состоится в ночь на 12 апреля в Лондоне.