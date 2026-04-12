Магомед Анкалаев: «Прохазку нокаутировали в трех из последних шести боев. Я больше не хочу слышать его имя в заглавной картинке, хватит»

Экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев отреагировал на поражение Прохазки в бою с Ульбергом.

Источник: Спортс‘’

"Иржи больше никогда не будет говорить обо мне. Ты можешь делать это только в том случае, если хочешь драться. Никто из этих парней не на моем уровне. Поздравляю, Карлос.

Прохазку нокаутировали в трех из последних шести боев. Я больше не хочу слышать его имя в заглавной картинке, хватит", — написал в соцсетях Анкалаев.

Напомним, Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение Прохазки в четырех титульных боях.

Иржи Прохазка: «Когда Ульберг получил травму, я немного начал его жалеть. Это большой урок».

Кормье — о поражении Прохазки: «Иржи придется жить с этим. Это ужасно».

Узнать больше по теме
Биография Магомеда Анкалаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
В марте этого года многие любители спорта впервые для себя открыли имя Магомеда Анкалаева, а помогла им в этом победа спортсмена из России над Алексом Перейрой в титульном поединке. Но и до этого уроженец Дагестана имел высокий статус в UFC. Биография спортсмена — это непростой путь в разных лигах, где доказывать свой уровень иногда приходилось с большим трудом.
Читать дальше