Магомед Анкалаев: «Прохазку нокаутировали в трех из последних шести боев. Я больше не хочу слышать его имя в заглавной картинке, хватит»

"Иржи больше никогда не будет говорить обо мне. Ты можешь делать это только в том случае, если хочешь драться. Никто из этих парней не на моем уровне. Поздравляю, Карлос.
Прохазку нокаутировали в трех из последних шести боев. Я больше не хочу слышать его имя в заглавной картинке, хватит", — написал в соцсетях Анкалаев.
Напомним, Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение Прохазки в четырех титульных боях.
Иржи Прохазка: «Когда Ульберг получил травму, я немного начал его жалеть. Это большой урок».
Кормье — о поражении Прохазки: «Иржи придется жить с этим. Это ужасно».
