Махмудов сделал прогноз на бой Фьюри — Джошуа: «Его ждет легкая победа»

Ранее Фьюри вернулся после полуторагодичного перерыва и одержал победу над Махмудовым единогласным решением судей.
«Мне кажется, Фьюри побьет Джошуа. Многие думают, что Тайсону пришлось легко против меня. Нет, это был хороший тест для Тайсона. Он не боксировал больше годам, ему нужна была проверка. У меня есть опыт, я являюсь приверженцем российской школы бокса, одной из лучших в мире. Мне кажется, наш бой не был “избиением” или победой в одну калитку. У меня мощный удар, Тайсон Фьюри это подтвердит. Теперь он готов к Энтони Джошуа.
По очкам или досрочно? Мне кажется, Фьюри ждет легкая победа. А уж каким способом — это не так важно", — сказал Махмудов в интервью Boxing King Media.