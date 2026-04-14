Гаджиев представляет бой Ковальчука и Дзюбы: «Масштаб имен, габариты похожие. Илюха много дрался в НХЛ, он спокойно даст в рыло, если ему кто-то нагрубит»

— Готов ли кто-то из профессиональных хоккеистов провести бой?
— Если человек играет, то его вряд ли отпустит клуб. Нужно говорить о тех, кто недавно закончил карьеру. Сложно найти такого, как Федор Кудряшов, который известен и при этом находится в хорошей форме.
На ум приходит Илья Ковальчук. Илюха — крепкий парень, но мы знакомы 15 лет, и если бы у него было желание подраться, он бы его давно изъявил. При этом я уверен, что если завтра кто-то нагрубит Ковальчуку, то Илюха ему спокойно даст в рыло. Он много дрался в НХЛ. Но как будто сейчас Илья про бои не думает, хотя и проявляет себя в «Титанах».
— Если делать бой хоккеиста и футболиста, с кем должен драться Ковальчук?
— Например, с Дзюбой. Почему? Масштаб имен. Ковальчука в России знают все, кто так или иначе следит за спортом. Габариты у них похожие — я бы такой бой представил, — сказал Гаджиев.
Гаджиев готов заплатить Дзюбе и Смолову по 25 млн рублей за бой: «Такие ребята действительно дорого стоят».