Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гаджиев представляет бой Ковальчука и Дзюбы: «Масштаб имен, габариты похожие. Илюха много дрался в НХЛ, он спокойно даст в рыло, если ему кто-то нагрубит»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев представляет себе бой бывшего хоккеиста сборной России Ильи Ковальчука и футболиста «Акрона» Артема Дзюбы.

Источник: Спортс‘’

— Готов ли кто-то из профессиональных хоккеистов провести бой?

— Если человек играет, то его вряд ли отпустит клуб. Нужно говорить о тех, кто недавно закончил карьеру. Сложно найти такого, как Федор Кудряшов, который известен и при этом находится в хорошей форме.

На ум приходит Илья Ковальчук. Илюха — крепкий парень, но мы знакомы 15 лет, и если бы у него было желание подраться, он бы его давно изъявил. При этом я уверен, что если завтра кто-то нагрубит Ковальчуку, то Илюха ему спокойно даст в рыло. Он много дрался в НХЛ. Но как будто сейчас Илья про бои не думает, хотя и проявляет себя в «Титанах».

— Если делать бой хоккеиста и футболиста, с кем должен драться Ковальчук?

— Например, с Дзюбой. Почему? Масштаб имен. Ковальчука в России знают все, кто так или иначе следит за спортом. Габариты у них похожие — я бы такой бой представил, — сказал Гаджиев.

Гаджиев готов заплатить Дзюбе и Смолову по 25 млн рублей за бой: «Такие ребята действительно дорого стоят».