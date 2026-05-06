Белоруски завоевали четыре медали турнира по боксу в Азербайджане

Среди белорусских спортсменок на высшую ступень пьедестала почета поднялась Анна Беленкова.

Источник: Telegram / Министерство спорта Республики Беларусь

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Белорусские спортсменки завоевали четыре награды престижного международного турнира по боксу «Кубок Гейдара Алиева», сообщили в пресс-службе Минспорта.

Состязания прошли в Баку, за награды боролись представительницы девяти стран до 17 лет.

Белоруски сумели собрать весь комплект медалей. На высшую ступень пьедестала почета поднималась Анна Беленкова в весовой категории до 54 килограммов.

Серебряные медали принесли Арина Кмита (52) и Дарья Астапчик (63). Бронзовую награду на свой счет записала Вера Диденко (63).

Всего Беларусь представляли шесть спортсменок.

Две федерации.

Ранее World Boxing допустила боксеров из России и Беларуси к соревнованиям во всех возрастных категориях, но в нейтральном статусе.

Российские и белорусские спортсмены должны будут пройти детальную проверку для допуска к состязаниям.

World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят 168 национальных федераций. В то же время IBA занимала принципиальную позицию относительно допуска, она разрешила боксерам из РФ и Беларуси выступать на соревнованиях под своими флагами и гимнами.