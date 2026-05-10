Волков после победы над Кортесом-Акостой: «Я главный претендент на пояс. Я победил Гана, но меня ограбили судьи. Теперь должен драться за титул»

Теперь я главный претендент на пояс. Я победил Сирила Гана, но меня ограбили судьи. Я должен драться за титул. Хотел показать, кто лучший в мире. И я это доказал. Мне не важно, с кем драться. Алекс Перейра, Ган… Дайте мне этот бой", — сказал Волков.