Волков после победы над Кортесом-Акостой: «Я главный претендент на пояс. Я победил Гана, но меня ограбили судьи. Теперь должен драться за титул»

"Эй, парни. Хочу сказать очень важную вещь. В моей стране очень важный праздник. Победа в Великой отечественной войне. Я знаю, вы любите, когда бои заканчиваются досрочно. Мне было тяжело его поймать. Очень много опасности было от Валдо. Сложно попасть.
Теперь я главный претендент на пояс. Я победил Сирила Гана, но меня ограбили судьи. Я должен драться за титул. Хотел показать, кто лучший в мире. И я это доказал. Мне не важно, с кем драться. Алекс Перейра, Ган… Дайте мне этот бой", — сказал Волков.
Александр Волков победил Валдо Кортеса-Акосту на UFC 328 единогласным решением судей (30−27, 29−28 — дважды).
