Волков — о Хоките: «В тяжелом весе UFC почти одни панчеры. Парни рассчитывают на один нокаутирующий удар. Джош такой же. Мне это не нравится»

«В тяжелом весе UFC почти одни панчеры. Парни рассчитывают на один нокаутирующий удар. Джош Хокит такой же. Мне это не нравится. Я больше люблю разные боевые искусства, где можно стать лучшим бойцом и улучшить свои навыки», — сказал Волков.