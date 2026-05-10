Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шон Стрикленд: «Чимаев — настоящий зверь. Я старался просто продать бой. Невероятно счастлив»

Чемпион UFC Шон Стрикленд дал первый комментарий после победы над Хамзатом Чимаевым.

"Хочу извиниться перед американскими фанатами, моими болельщиками мусульманами и христианами. Признаю, зашел слишком далеко. Я всех вас уважаю, ребята.

Чимаев — настоящий зверь. Я старался просто продать бой. Невероятно счастлив. Это просто безумие. Он сломал мне нос. Но я обожаю вас, ребята. Без вас бы ничего этого не получилось. Мечта сбылась", — сказал Стрикленд.

Стрикленд победил Чимаева раздельным решением судей на UFC 328 и вернул пояс среднего веса, которым владел с сентября 2023-го по январь 2024-го.

UFC 328: Чимаев проиграл Стрикленду, Ван победил Тайру, Волков — Кортеса-Акосту и другие бои.