Шон Стрикленд: «Чимаев — настоящий зверь. Я старался просто продать бой. Невероятно счастлив»

"Хочу извиниться перед американскими фанатами, моими болельщиками мусульманами и христианами. Признаю, зашел слишком далеко. Я всех вас уважаю, ребята.
Чимаев — настоящий зверь. Я старался просто продать бой. Невероятно счастлив. Это просто безумие. Он сломал мне нос. Но я обожаю вас, ребята. Без вас бы ничего этого не получилось. Мечта сбылась", — сказал Стрикленд.
Стрикленд победил Чимаева раздельным решением судей на UFC 328 и вернул пояс среднего веса, которым владел с сентября 2023-го по январь 2024-го.
UFC 328: Чимаев проиграл Стрикленду, Ван победил Тайру, Волков — Кортеса-Акосту и другие бои.