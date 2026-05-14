Джейк Пол предложил экс-чемпиону мира Саулю Альваресу $200 млн за бой

Американский блогер и боксер Джейк Пол заявил, что готов заплатить $200 млн бывшему чемпиону мира в четырех весовых категориях (до 69,9 кг, до 72,6 кг, до 76,2 кг и до 79,38 кг) мексиканцу Саулю (Канело) Альваресу за бой. Фрагмент трансляции на платформе Kick соответствующего заявления Пол опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«Канело, у меня есть для тебя $200 млн, легкие деньги. Джейк Пол против Канело, давай сделаем это. Это то, чего давно ждут фанаты. Самый большой бой, который можно устроить в боксе», — сказал американец.
Позже блогер добавил, что уже обсуждал этот бой с Альваресом по телефону и мексиканец согласился. «Канело сказал, что он согласен, по телефону, так что мы это провернем. У меня есть $200 млн, и я думаю, что это будет следующий бой, так что подпиши контракт, Канело. Давай устроим самый крупный поединок в боксе!» — заявил Пол.
В декабре 2025 года Пол нокаутом в шестом раунде проиграл британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа, получив в результате перелом челюсти в двух местах.
Всего 29-летний Пол провел 14 боксерских боев в карьере, одержал 12 побед (в том числе над 58-летним Майком Тайсоном) и потерпел два поражение.
Альварес в сентябре 2025 года потерпел поражение от американца Теренса Кроуфорда в бою за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).
На счету 35-летнего Альвареса теперь 63 победы, три поражения и две ничьи. В сентябре 2026 года он планирует провести бой с французом Кристианом Мбилли, чтобы попытаться вернуть себе чемпионский пояс WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг).