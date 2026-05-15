IBF разрешила Усику провести бой с кикбоксером в Гизе

Международная боксерская федерация (IBF) не стала санкционировать титульный поединок между чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и Рико Верхувеном. При этом в IBF разрешили украинцу провести бой с нидерландским кикбоксером, сообщает BoxingScene.
Поединок пройдет 23 мая на фоне египетских пирамид в Гизе.
39-летний Усик является обладателем чемпионских поясов по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.
IBF стала последней боксерской организацией, объявившей свою позицию по проведению этого боя. Если Усик проиграет, пояс IBF будет объявлен вакантным — Верхувен не станет новым чемпионом мира по версии организации. В случае победы Усик будет обязан провести обязательную защиту титула IBF в течение 180 дней.
WBA ранее приняла аналогичное решение, а WBC санкционировала поединок.
Усик последний раз выходил на ринг 20 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, где нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа в матче-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В активе украинца 24 победы (15 нокаутом) в 24 боях на профессиональном ринге. Усик добровольно отказался от титула по версии WBO в ноябре 2025 года.