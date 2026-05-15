IBF разрешила Усику провести бой с кикбоксером в Гизе

Усик последний раз выходил на ринг 20 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, где нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа в матче-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В активе украинца 24 победы (15 нокаутом) в 24 боях на профессиональном ринге. Усик добровольно отказался от титула по версии WBO в ноябре 2025 года.