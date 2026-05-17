Конор обратился к Холлоуэю: «Я снова сделаю из тебя посмешище, детка»

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй подерутся в полусреднем весе на UFC 329 11 июля. В 2013-м Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.
Конор вернулся — мы не шутим! Летом проведет второй бой с Холлоуэем.
«Я снова сделаю из тебя посмешище, детка. Заставлю уважать мое чертово имя», — написал Конор в соцсетях.
