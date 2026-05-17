Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нейт Диаз проиграл Майку Перри техническим нокаутом. Врач остановил бой после второго раунда

В Лос-Анджелесе на турнире лиги Джейка Пола MVP MMA прошел бой между Нейтом Диазом (21−14) и Майком Перри (15−8). Перри победил техническим нокаутом — врачи не допустили Диаза на третий раунд.

Источник: Спортс‘’

Последний бой по MMA Диаз провел в 2022 году, когда победил Тони Фергюсона, Перри — в 2021-м (поражение от Даниэля Родригеса).

Бои Мейвезера и Нейта Диаза в 2026-м хуже плохого шансона.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше