Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ронда Раузи победила Джину Карано за 15 секунд

В Лос-Анджелесе прошел турнир лиги Джейка Пола MVP MMA, который возглавил бой между Рондой Раузи (14−2) и Джиной Карано (7−2). Раузи победила сабмишеном в первом раунде.

Источник: Спортс‘’

Последний раз Карано дралась в 2009 году, когда нокаутом проиграла Кристин Жустино в Strikeforce. Раузи не выступала с 2016 года, когда проиграла Аманде Нуньес на UFC 207.

Карано сбросила 45 кг ради боя с Раузи! Поправилась до 100+ кг из-за депрессии.

Самый красивый стердаун в истории MMA.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше