Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нганну вызвал Джонса: «Разберись со своим контрактом и выйди на этот бой»

Фрэнсис Нганну вызвал Джона Джонса после победы над Фелипе Линсом нокаутом в первом раунде.

«Ему стоит понаблюдать за тем, что я делаю, и учиться. Разобраться и выйти на этот бой», — сказал Нганну.

У Джонса есть действующий контракт с UFC. Ранее Джон попросил промоушен Даны Уайта освободить его от контракта после срыва поединка в Белом доме.

Фрэнсис Нганну нокаутировал Филипе Линса на турнире MVP MMA.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше