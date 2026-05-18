«Казахстан»: Алимханулы показал совместное фото с Рахмоновым и Ахмедовым

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы поделился новой публикацией на своей странице в X. Он разместил фото с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым и боксером Садриддином Ахмедовым.
«Казахстан», — написал Жанибек Алимханулы.
По данным Sports.kz, Жанибек Алимханулы сейчас отбывает дисквалификацию за положительный допинг-тест. При этом, последний официальный бой Садриддина Ахмедова состоялся 19 апреля 2025 года, когда он неожиданно не смог одолеть мексиканца Элиаса Эспадаса.
Шавкат Рахмонов продолжает восстановление после операции из-за рецидива травмы колена. Он не выходил в октагон с декабря 2024 года после победы единогласным решением судей над представителем Ирландии Иэном Гэрри.