«Казахстан»: Алимханулы показал совместное фото с Рахмоновым и Ахмедовым

Источник: Соцсети

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы поделился новой публикацией на своей странице в X. Он разместил фото с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым и боксером Садриддином Ахмедовым.

«Казахстан», — написал Жанибек Алимханулы.

По данным Sports.kz, Жанибек Алимханулы сейчас отбывает дисквалификацию за положительный допинг-тест. При этом, последний официальный бой Садриддина Ахмедова состоялся 19 апреля 2025 года, когда он неожиданно не смог одолеть мексиканца Элиаса Эспадаса.

Шавкат Рахмонов продолжает восстановление после операции из-за рецидива травмы колена. Он не выходил в октагон с декабря 2024 года после победы единогласным решением судей над представителем Ирландии Иэном Гэрри.