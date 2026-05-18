11 лет без поражений и спарринги с Тайсоном Фьюри. Следующий соперник Усика — один из величайших кикбоксеров мира

Тем не менее к боксу Верхувен вернулся. Его бой против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика — одно из самых ожидаемых событий 2026 года. Афиша поединка на фоне пирамид Гизы встряхнула оба вида спорта. Для Верхувена, чей соревновательный боксерский опыт ограничивается одним досрочным выигрышем более десяти лет назад, это не просто смена дисциплины, а экзамен на уникальность. Сам факт организации поединка добавляет к портрету Верхувена черту, которую невозможно добыть тренировками, — готовность войти в зону максимального риска без гарантий, имея за спиной лишь уверенность в собственной универсальности. И какой бы ни оказалась развязка, это решение уже отделило его от большинства других бойцов, предпочитающих собирать защиты в привычных дисциплинах.