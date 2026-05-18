11 лет без поражений и спарринги с Тайсоном Фьюри. Следующий соперник Усика — один из величайших кикбоксеров мира

23 мая в Египте состоится боксерский вечер, который возглавит поединок между Александром Усиком и Рико Верхувеном. После победы в реванше над Даниэлем Дюбуа Усик решил провести супербой против одного из величайших кикбоксеров современности. Верхувен — действующий чемпион Glory в тяжелом весе, удерживающий пояс с 21 июня 2014 года. За этот период он превратил собственное имя в синоним непобедимости, а чемпионский титул Glory в тяжелом весе стал самым недосягаемым в мировых единоборствах.
Небитые рекорды Верхувена
Главное мерило значимости Верхувена — серия из 22 побед подряд, стартовавшая в феврале 2015 года и не прерванная по сей день. В тяжелом весе, где любой пропущенный удар способен обнулить многолетнюю работу, столь продолжительный победный ход не просто редок — он практически аномален. Предыдущие гегемоны дивизиона вроде Сэмми Шилта или Петера Артса тоже собирали длинные серии, но никто из них не сохранял ноль в графе поражений на протяжении более чем десяти лет непрерывных выступлений.
Верхувен провел 13 успешных защит титула — больше, чем любой другой чемпион в истории организации вне зависимости от весовой категории. К ним прибавляются 14 побед в титульных боях с учетом первого завоевания пояса. И все это умещается в 11 с лишним лет беспрерывного чемпионства. Среднестатистический срок жизни чемпиона в тяжелом весе Glory редко превышал две-три защиты, прежде чем титул переходил в другие руки. Верхувен же превратил защиту пояса в рутину, от которой у промоушена не осталось иного выбора, кроме как признать его абсолютным лицом дивизиона.
Самые значимые соперники
Величие тяжеловеса проверяется не только количеством побед, но и уровнем оппозиции. За годы доминирования голландец лишил статуса элиты целое поколение. Он трижды встречался с Эрролом Циммерманом — человеком, нанесшим ему одно из ранних поражений в 2012 году, — и закрыл ту страницу карьеры досрочной победой, доказав умение извлекать уроки. Дважды он останавливал Бенджамина Адегбуйи, причем во втором бою отправил партнера по залу в нокаут уже в первом раунде. Два поединка против Даниэля Гицэ, обладавшего одним из самых страшных ударов в истории дивизиона, завершились победами Верхувена — сначала в турнирном финале, затем в бою за вакантный титул.
Дальше этот список лишь набирает вес. Остановить Гекхана Саки, переиграть Сергея Харитонова, одолеть Джамала Бен Саддика, дважды разобраться с Тариком Кхабабезом, выиграть долгожданное противостояние у Бадра Хари — каждый из этих эпизодов по отдельности мог бы стать пиком карьеры для среднего претендента. Для Верхувена это рабочие главы одного чемпионского правления, внутри которого он планомерно снимал все вопросы о случайности своего статуса.
Прагматичный стиль
Стиль голландца часто становится поводом для дискуссий. За всю чемпионскую карьеру процент его досрочных побед оставался невысоким по сравнению с классическими нокаутерами тяжелого веса. Сам Верхувен отвечал на эту критику без раздражения, но с твердым расчетом профессионала: размен ударами в стиле «кто первый упадет» превращает бой в лотерею, а он не для того выстраивал карьеру, чтобы отдавать результат на волю случая.
Его арсенал — это выверенная работа джебом, разрушительные лоу-кики, постоянное давление и умение связывать соперника в клинче, отнимая пространство и кислород. Отдельного внимания заслуживает боксерская база, которую он годами оттачивал в тренировочных лагерях с Тайсоном Фьюри. Именно спарринги с британцем, по признанию самого Рико, превратили его переднюю руку в оружие, сбивающее атакующий пыл оппонентов еще на подходах. Такой подход не всегда собирает нарезки хайлайтов, но именно он обеспечил ту самую рекордную продолжительность чемпионства, которую не сумел повторить ни один более зрелищный нокаутер.
Вызовы в других единоборствах
Опыт Верхувена за пределами кикбоксинга умещается в два эпизода, но их содержание важно для понимания амбиций. В 2014 году он провел один профессиональный боксерский поединок, нокаутировав во втором раунде джорнимена Яноша Финферу, вышедшего на замену. Годом позже он выступил в ММА, финишировав Виктора Богуцкого техническим нокаутом в первом раунде. Ни боксерская, ни ММА-карьера развития не получили — не потому, что не хватило способностей, а потому, что кикбоксинг требовал полной концентрации.
Тем не менее к боксу Верхувен вернулся. Его бой против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика — одно из самых ожидаемых событий 2026 года. Афиша поединка на фоне пирамид Гизы встряхнула оба вида спорта. Для Верхувена, чей соревновательный боксерский опыт ограничивается одним досрочным выигрышем более десяти лет назад, это не просто смена дисциплины, а экзамен на уникальность. Сам факт организации поединка добавляет к портрету Верхувена черту, которую невозможно добыть тренировками, — готовность войти в зону максимального риска без гарантий, имея за спиной лишь уверенность в собственной универсальности. И какой бы ни оказалась развязка, это решение уже отделило его от большинства других бойцов, предпочитающих собирать защиты в привычных дисциплинах.
Евгений Нарижный