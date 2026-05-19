«Соскучился по рингу»: Жанибек Алимханулы сделал заявление о возвращении на ринг

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы впервые подробно высказался о возвращении на ринг после дисквалификации и заявил о своих планах, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сделал новое заявление о своем возвращении на ринг после дисквалификации из-за допингового дела.

33-летний спортсмен опубликовал обращение в соцсетях, где рассказал, что продолжает готовиться к возвращению и рассчитывает провести следующий бой уже в декабре.

«В 6 лет я впервые надел боксерские перчатки, и вот уже 27 лет нахожусь на ринге. Не так-то просто заниматься одним делом на протяжении 27 лет. Чего только не довелось увидеть на этом четырехугольном ринге. И впереди, уверен, нас ждет еще многое», — написал Алимханулы.

Боксер также признался, что соскучился по выступлениям и поддержке болельщиков.

«Соскучился по рингу. Знаю, что и болельщики тоже соскучились по нашим выступлениям. Если будет угодно судьбе, в декабре я защищу свой титул чемпиона мира», — отметил спортсмен.

Сейчас Алимханулы продолжает отбывать дисквалификацию после обнаружения запрещенного вещества — мельдония — в его допинг-пробах. Ранее команда казахстанца обращалась в WBO с просьбой сократить срок отстранения или полностью отменить его, однако, судя по последнему заявлению боксера, решение пока не изменилось.

Ожидается, что Алимханулы сможет вернуться на ринг после 6 декабря 2026 года.

Напомним, перед боем за три титула, который должен был состояться 6 декабря, Жанибек Алимханулы оказался в центре допингового скандала.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально подтвердила, что казахстанец Жанибек Алимханулы сдал положительный допинг-тест. Было начато расследование. Сам спортсмен подчеркнул, что не нарушал правил и попросил перепроверить его второй тест.