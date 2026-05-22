Усик против голландского Бекхэма. Кто станет «Королем Нила»?

Конечно же, этого поединка вообще не должно было случиться ни при каких раскладах. Но бокс как индустрия — или даже скорее как стихия — работает временами причудливым образом. Приехавший в гости на саудовский боксерский турнир актер Джейсон Стэтхем в числе прочего начал просить для Верхувена бой с Энтони Джошуа и по-хорошему должен был бы получить сочное и увесистое ничего, но, наверное, Турки Аль аш-Шейху очень нравятся фильмы со Стэтхемом, нравится идея опять поставить боксера против представителя другого вида единоборств. Так уж случилось, что Джошуа попал в трагическую аварию в Нигерии, потеряв в ней двух близких друзей, а тут оказалось, что Усик захотел бой попроще — обычно с ним такое не случается, но после двух боев с Фьюри и избиения Дюбуа вдруг случилось. Могло быть хуже, хорошо, что саудовский поэт-продюсер-промоутер не уговорил самого Стэтхема выскочить против Джошуа или Нганну, все же не хватает Турки хватки наших российских матчмейкеров из поп-ММА, кулачных боев и «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Но вернемся к Рико Верхувену. Помимо того, что он еще и сам актер и снялся даже не в одном или двух фильмах, Рико, как говорят, и последний контракт на бой подписывал на съемках «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхоллом. Еще он давал уроки кикбоксинга сыну Мадонны, дружит с пилотом «Формулы-1» Максом Ферстаппеном, за него болеют члены голландской королевской семьи, в общем, в СМИ его где-то называли «голландским Дэвидом Бекхэмом». Еще и подружка — модель. Итак, что из этого делает его претендентом на пояс Усика, как вы считаете?
На ринге он не проигрывал с 2015 года, за 50 боев в кикбоксинге, титул чемпиона Glory, воспитал его отец, черный пояс по каратэ, но были и другие, конечно. Среди них — Питер Фьюри, дядя и тренер Тайсона Фьюри, который с ним работал, главным образом пока отец сидел в тюрьме. С семейством Фьюри Рико знаком с 2013 года, и до 2015-го, когда Тайсон забрал пояса у Кличко, Верхувен был его спарринг-партнером. Поначалу только получал удар за ударом, но потом Питер Фьюри согласился его потренировать, и на видео спаррингов в 2015-м голландец уже смотрелся прилично.
Последнее поражение Усика было в 2009 году, от Егора Мехонцева, еще в любителях. Сейчас это совсем другой Усик, разумеется, его заслуги в боксе широко известны, как ни считай, он будет в топ-3 величайших боксеров нашего времени, и, как он сам сказал на пресс-конференции, «я заслужил сделать то, что мне хочется», из чего получается, что бой с кикбоксером в Египте был в списке желаний и украинца, и саудовского организатора. Да?
И вот там уже пару недель, не меньше, египетские рабочие стучат молотками на жаре, таскают дерево и металлические конструкции… ощущение, как будто новая пирамида должна появиться на плато Гизы — а нет, это сцена для Усика и Рико. Можно было, конечно, занять любой из имеющихся в стране стадионов, но тогда местом действия не будет «Пирамиды Гизы», а именно так это сейчас зафиксировано в BoxRec. И так оно войдет в историю, если, конечно, выйдет что-то интересное.
Конечно, мы, может, и не называем это выставочным поединком, но это именно он и есть. Человек с одним-единственным боем по боксу в далеком 2014 году получает шанс отобрать пояс у чемпиона в двух весовых категориях, еще недавно абсолютного чемпиона. Усик владеет поясами WBC, WBO и IBF, но только WBC официально санкционировал бой с Верхувеном как чемпионский поединок. Изготовили, как обычно любит глава федерации Маурисио Сулейман, «особенный пояс». Называется «Король Нила». Наверное, Маурисио и Турки решили, что если чемпионского пояса не будет, то древние духи восстанут и какая-нибудь мумия сожрет все деньги, которые в WBC уже мысленно заработали и потратили.
Личное ощущение у меня такое, что проблемы у Рико возникнут не с ударами — а с движением. У него вновь было время перестроиться на бокс, примерно с декабря, предположим, в начале года он начал готовиться основательно, но привычка отмерять дистанцию по удару ноги, а не руки, отходить назад по прямой и делать другие противопоказанные в боксе вещи уходят у кикбоксеров не сразу.
Я помню, как Усик перед боем с Гассиевым указывал на пробелы Мурата в боксерском образовании, в части техники и движения, а Верхувен и по сравнению с Гассиевым недоучка в боксе. Спарринги с Фьюри это хорошо, но я не вижу особой тренерской мысли в углу у Рико, а чтобы побеждать в боксе на этом уровне — нужно думать. Рико крупный, быстрый для тяжеловеса, наверное, неплохо держит удар (когда видит его), но мы его бокса не видели и не знаем, так что смело можем предполагать худшее. Что не было никакого промежуточного, разметочного боя Верхувена в боксе потому, что это сразу бы разрушило легенду вокруг его имени, магию андердога, «темной лошадки», а еще потому, что Арсланбек Махмудов, Дэвид Аллен, даже Фабио Уордли могли бы стать для него непреодолимым препятствием.
Шансы кикбоксеров против боксеров обычно в том, что их недооценивают. В корявости, нестандартных и непривычных для боксера ударах. Я вообще не склонен считать кик «недоспортом», в конце концов, выдающиеся боксеры и из этой среды выходили. Из наиболее известных примеров — Виталий Кличко, Калеб Плант и Крис Алджиери, Диллиан Уайт и, кстати, Александр Поветкин, а последний и самый яркий пример — японец Теньшин Насукава. Его однажды в выставочном поединке в Японии бил Флойд Мэйвезер, затем собрал 56 тысяч человек на арене Tokyo Dome против другого кикбоксера Такеру Сегавы, перешел в бокс, и там у него рекорд 8−1, где поражение только в чемпионском бою от Такумы, брата Наойи Иноуэ, победы над парочкой бывших чемпионов мира, и в целом карьера складывается, скоро он получит еще один шанс взять пояс.
Из оппонентов Александра Усика имел некоторый кикбоксерский опыт Майрис Бриедис — неплохой, бронза на чемпионатах мира-2005 и −2007, золото на чемпионате Европы WAKO в 2008-м. В начале боксерской карьеры он продолжал выступать по кику, насколько я помню. И вот ближе всех к победе над Усиком в первом тяжелом весе был именно Бриедис, но, конечно, кикбоксинг тут ни при чем, Майрис уже давно был топ-боксером чемпионского уровня.
А в тяжах… Дерек Чисора не кикбоксер, конечно, но по корявости и неудобности многим из них даст фору — давил и пытался Усика сломать физически, просто забомбить или хотя бы затолкать… но этот пример уже нерелевантен, Александр тогда адаптировался к новому дивизиону.
Итак, Усик и Рико. Простой и понятный бой на бумаге, легкая прогулка для чемпиона и позор тем, кто санкционировал это как чемпионский поединок. Что будет в реальности? Да что угодно, может, вдруг у Верхувена прессинг сработает или удары начнут проходить (и Усик почему-то начнет на них реагировать), а может, Усик контрударами его прикончит, не доводя дело до шестого раунда, а может, они просто решат играть со зрителем в дурацкие игры, где нет победителей и все только проигравшие — и мы, и бокс. Пирамиды стоят 4500 лет, они стерпят, видели и не такое — и продолжат стоять дальше, и даже если нацарапать на камнях гвоздем «Усик и Турки были здесь» — ветер сотрет и это из вечности. Какой еще такой «Король Нила»?
Андрей Баздрев