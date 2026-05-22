Усик против голландского Бекхэма. Кто станет «Королем Нила»?

Конечно же, этого поединка вообще не должно было случиться ни при каких раскладах. Но бокс как индустрия — или даже скорее как стихия — работает временами причудливым образом. Приехавший в гости на саудовский боксерский турнир актер Джейсон Стэтхем в числе прочего начал просить для Верхувена бой с Энтони Джошуа и по-хорошему должен был бы получить сочное и увесистое ничего, но, наверное, Турки Аль аш-Шейху очень нравятся фильмы со Стэтхемом, нравится идея опять поставить боксера против представителя другого вида единоборств. Так уж случилось, что Джошуа попал в трагическую аварию в Нигерии, потеряв в ней двух близких друзей, а тут оказалось, что Усик захотел бой попроще — обычно с ним такое не случается, но после двух боев с Фьюри и избиения Дюбуа вдруг случилось. Могло быть хуже, хорошо, что саудовский поэт-продюсер-промоутер не уговорил самого Стэтхема выскочить против Джошуа или Нганну, все же не хватает Турки хватки наших российских матчмейкеров из поп-ММА, кулачных боев и «Бойцовского клуба РЕН ТВ».