Конор Макгрегор: «Я заключил отличный контракт с UFC. Наконец-то меня достойно оценили. Живу, дышу и сплю в спортзале»

"Я заключил отличный контракт с UFC. Наконец-то они меня достойно оценили. Подготовка идет очень хорошо. Мы живем, дышим и спим в спортзале.
Мой соперник — человек, которого я уже побеждал. Наш последний бой стал настоящим мастер-классом по боевым искусствам от меня, так что я планирую повторить это. Продемонстрирую свой прогресс", — сказал Конор.
В августе 2013-го Конор победил Холлоуэя единогласным решением судей. Последний раз он дрался в июле 2021-го, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.
Макгрегор вернется в октагон в поединке против Холлоуэя 12 июля на UFC 329.
Конор Макгрегор: «Я лучше, чем когда-либо. Жду возможности снова показать миру мастерство».
