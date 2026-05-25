Конор Макгрегор: «Я заключил отличный контракт с UFC. Наконец-то меня достойно оценили. Живу, дышу и сплю в спортзале»

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор подписал новый контракт с промоушеном.

Источник: Спортс‘’

"Я заключил отличный контракт с UFC. Наконец-то они меня достойно оценили. Подготовка идет очень хорошо. Мы живем, дышим и спим в спортзале.

Мой соперник — человек, которого я уже побеждал. Наш последний бой стал настоящим мастер-классом по боевым искусствам от меня, так что я планирую повторить это. Продемонстрирую свой прогресс", — сказал Конор.

В августе 2013-го Конор победил Холлоуэя единогласным решением судей. Последний раз он дрался в июле 2021-го, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье.

Макгрегор вернется в октагон в поединке против Холлоуэя 12 июля на UFC 329.

