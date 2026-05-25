Чимаев просит реванш у Стрикленда: «Скажи, когда будешь готов. В следующий раз кто-то должен умереть»

«Я жду, Шон. Скажи, когда будешь готов. В следующий раз кто-то должен умереть», — написал в соцсетях Чимаев.
Напомним, Чимаев проиграл Стрикленду судейским решением в главном событии UFC 328.
Шон Стрикленд: «Я болтаю всякое дерьмо, но этот парень был крутым чемпионом. Хамзат — настоящий мужик».
Чимаев о Стрикленде: «После поражения драться не привыкли. После боя он извинился. Кто мы такие, чтобы не прощать тех, кто просит прощения?».
