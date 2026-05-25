Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чимаев просит реванш у Стрикленда: «Скажи, когда будешь готов. В следующий раз кто-то должен умереть»

Хамзат Чимаев просит реванш у Шона Стрикленда.

Источник: Спортс‘’

«Я жду, Шон. Скажи, когда будешь готов. В следующий раз кто-то должен умереть», — написал в соцсетях Чимаев.

Напомним, Чимаев проиграл Стрикленду судейским решением в главном событии UFC 328.

Шон Стрикленд: «Я болтаю всякое дерьмо, но этот парень был крутым чемпионом. Хамзат — настоящий мужик».

Чимаев о Стрикленде: «После поражения драться не привыкли. После боя он извинился. Кто мы такие, чтобы не прощать тех, кто просит прощения?».

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше