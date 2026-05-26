Регулярному чемпиону подобрали олимпийского

Финалисты практически синхронно перешли в супертяжелый вес. Но дальше их дороги разошлись. Александр Усик быстро добился права драться с сильнейшими боксерами категории и, расправившись с самыми опасными среди них — британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, стал ее королем. А Мурат Гассиев ушел в тень, пересекаясь с противниками с не слишком звучными именами и потерпев поражение от шведа Отто Валлина, пока WBA не вспомнила о его недавней репутации элитного боксера и не назначила ему поединок за звание регулярного чемпиона против болгарского ветерана Кубрана Пулева, имеющего в послужном списке целый ряд выступлений на высочайшем уровне. Гассиев свой шанс в декабре прошлого года использовал с блеском, уложив Пулева на настил в шестом раунде прошедшего в Дубае боя чрезвычайно красивым апперкотом.