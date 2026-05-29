Полутяжелый путь домой: Дмитрий Бивол выйдет на ринг в России впервые за пять лет

Переход в профессионалы в 2014 году получился стремительным: уже в 2017-м россиянин завоевал временный титул WBA в полутяжелом весе, а затем был повышен до полноценного чемпиона и защищал этот пояс 11 раз, методично разбирая соперников разного уровня — от крепких претендентов до бывших чемпионов мира. Настоящая слава пришла к Биволу в мае 2022 года, когда он уверенно переиграл Сауля Альвареса, не знавшего поражений на протяжении девяти лет. Победа единогласным решением судей превратила россиянина из просто чемпиона в одного из сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.