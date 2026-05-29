Полутяжелый путь домой: Дмитрий Бивол выйдет на ринг в России впервые за пять лет

30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол вернется на ринг, чтобы провести обязательную защиту титулов против немца Михаэля Айферта. Поединок, организованный промоутерской компанией RCC Boxing при поддержке «Русской медной компании», станет центральным событием масштабного вечера бокса и будет показан в прямом эфире Первого канала.
Бивол подошел к своему 25-му профессиональному поединку с рекордом — 24 победы при одном поражении — статистикой, которая лишь отчасти отражает масштаб его доминирования в дивизионе. Родившийся в киргизском Токмаке и переехавший в Санкт-Петербург в 12 лет, Бивол построил блестящую любительскую карьеру с результатом 268 побед при 15 поражениях, дважды выигрывал чемпионат России, брал серебро Универсиады в Казани и золото Всемирных игр боевых искусств.
Переход в профессионалы в 2014 году получился стремительным: уже в 2017-м россиянин завоевал временный титул WBA в полутяжелом весе, а затем был повышен до полноценного чемпиона и защищал этот пояс 11 раз, методично разбирая соперников разного уровня — от крепких претендентов до бывших чемпионов мира. Настоящая слава пришла к Биволу в мае 2022 года, когда он уверенно переиграл Сауля Альвареса, не знавшего поражений на протяжении девяти лет. Победа единогласным решением судей превратила россиянина из просто чемпиона в одного из сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Затем последовала, возможно, самая значимая глава в современной истории полутяжелого веса — противостояние с Артуром Бетербиевым. В октябре 2024 года в Эр-Рияде Бивол впервые в карьере уступил большинством судейских голосов в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Спустя четыре с половиной месяца, в феврале 2025-го, там же, в Саудовской Аравии, он взял реванш, забрав себе все четыре основных пояса полутяжелого дивизиона.
Казалось бы, логичным продолжением этой истории должна была стать трилогия, однако организаторы не проявили предметного интереса к третьему бою, не увидев в нем коммерческой привлекательности. Довершила ситуацию травма: Бивол перенес операцию на спине из-за повреждения, беспокоившего его более десяти лет и ухудшавшегося с каждым тренировочным лагерем. Восстановление заняло несколько месяцев, переговоры о трилогии окончательно подвисли, а Международная боксерская федерация тем временем требовала обязательной защиты пояса IBF против своего претендента.
Дополнительный удар по титульной коллекции нанесла Всемирная боксерская организация, объявившая, что ее чемпионский пояс не будет стоять на кону в екатеринбургском поединке из-за политической ситуации. Ранее Бивол также был вынужден освободить пояс WBC, чтобы избежать обязательной защиты против Дэвида Бенавидеса и попытаться сохранить шанс на трилогию с Бетербиевым. Таким образом, к маю 2026 года в руках у абсолютного чемпиона остались титулы WBA и IBF — именно они и будут разыграны на «УГМК-Арене».
Соперником Бивола станет Михаэль Айферт — 28-летний немецкий боксер из Баутцена, чья профессиональная карьера насчитывает 13 побед при одном поражении и пяти финишах. Он не строил выдающейся любительской карьеры и дебютировал в профессионалах уже в 20 лет, постепенно поднимаясь по европейским рейтингам. Его восхождение нельзя назвать стремительным: в послужном списке немца локальные титулы, молодежные пояса IBF и WBC, а также единственная по-настоящему заметная победа, которая и привела его к статусу обязательного претендента. В марте 2023 года Айферт отправился в канадский Квебек, где в ранге абсолютного аутсайдера единогласным решением судей одолел бывшего чемпиона мира Жана Паскаля.
Дальнейшая карьера претендента сложилась парадоксально: одержав самую громкую победу в жизни, Айферт на долгие месяцы стал заложником собственного статуса претендента. Ожидание чемпионского шанса превратилось в испытание длиною более чем в три года: за это время немец провел лишь один промежуточный бой, в августе 2024 года досрочно разобравшись с венесуэльцем Карлосом Хименесом. Любой другой поединок мог стоить ему позиции обязательного претендента IBF, и Айферт сознательно пошел на риск длительного простоя ради единственного шанса. К моменту выхода на ринг в Екатеринбурге его простой составит 21 месяц.
Бивол оценил Айферта без тени недооценки: «Всегда отношусь к соперникам максимально серьезно. Считаю, что это максимально опасный оппонент. С другими мыслями нельзя находиться в подготовке и брать бой». На пресс-конференции чемпион добавил, что отсутствие волнения стало бы плохим знаком: «Если ты не волнуешься, это плохо. Значит, недооцениваешь соперника или халатно относишься к бою. Главное, чтобы волнение не переросло в пожар, но огонек внутри надо поддерживать».
Айферт же демонстрирует смесь уважения и уверенности: «Бивол уже легенда спорта. Но именно это меня и мотивирует. Это мой шанс на величие. Я ждал всю жизнь ради этого дня и знаю, что могу его свергнуть. Я наконец дождался, я очень рад. Бивол — очень хороший боксер, и он абсолютный чемпион. В боксе всё возможно, и я хорошо готовился».
Поединок в Екатеринбурге станет для Бивола не просто возвращением на ринг, но и возвращением домой в самом прямом смысле. Предыдущий раз россиянин боксировал под эгидой RCC в декабре 2021 года, когда успешно защитил титул WBA Super против Умара Саламова. Прошедшие с тех пор четыре с половиной года вместили в себя победу над Альваресом, две битвы с Бетербиевым, операцию, потерю и возвращение поясов — целая карьера, уместившаяся между двумя турнирами в уральской столице.
Илья Андреев